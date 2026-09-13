Принесение мощей святителя Спиридона Тримифунтского в Москву: Где и когда поклониться святыне

Мощи святителя Спиридона Тримифунтского доставили в Россию с греческого Корфу. В сентябре они будут в Москве.
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