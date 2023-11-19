Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Пару слов про "Россия нарастила вложения в госбумаги США"

Пару слов про "Россия нарастила вложения в госбумаги США"

Автор:  Кримсон Дайджест Вот типичная новость из той ямы с экскрементами, которая по глубокому недоразумению называется "российскими деловыми (финансовыми!) СМИ".

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Доллар вверх попер, доходность поднялась, надо вкладывать.
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1 час.
ВА
Виктор Александров
Предатели по глупости едут в Турцию пузо греть, не сознавая меру своей ответственности за будущее страны, считают, что всё за нас всех должен делать русский царь. В ответ на это меня однажды спросили: - что, мне теперь не ездить в Турцию? – Да, не ездить в Турцию! Сначала нужно думать о Родине, и потратить избыточные пиастры на СВО. Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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48 мин.
Caltar
Ух ты,всё на СВО отдать,а государство,и лично министр обороны чего для этого делают?
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9 мин.

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