Иракские нефтяники приедут в институт пермских коллег и пообщаются с новым ректором Политеха

Пермь 14 мая посетит делегация иракской нефтяной компании «Басра». В рамках визита запланировано посещение проектного института пермских нефтяников, а также знакомство с новым ректором Пермского Политеха (ПНИПУ) Антоном Петроченковым.
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