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Шоу-бизнес: Родила в 18 лет от дворника и оказалась одна на улице с ребенком: Как живет единственный сын Веры Сотниковой

Шоу-бизнес: Родила в 18 лет от дворника и оказалась одна на улице с ребенком: Как живет единственный сын Веры Сотниковой

Вера Сотникова давно считается одной из самых красивых актрис и телеведущих современности. Однако куда больше карьеры поклонников интересует ее личная жизнь: за плечами у артистки множество романов, а вот брак был в ее жизни всего один раз.

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