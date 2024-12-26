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  • Вадим Скоробогатов
    касьянов и законность???..Да вы ШО???Квартиру Касьянов...
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Мужчину посадят в тюрьму, потому, что он не хочет кормить грудью детей. Своей грудью

Мужчине из Исландии грозит 2 года тюрьмы из-за высказываний в интернете о том, что мужчины не должны кормить грудью детей: "Активист из Исландии Элдер Кристенсен, председатель гендерно-критической организации, выступающей против смены пола детьми, находится под следствием.

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