Переговоры о переговорах. Слабоумие и отвага

Темы дняПолитикаПереговоры о переговорах. Слабоумие и отвага США никогда не ведут переговоры для того, чтобы договориться. Они садятся за стол переговоров, чтобы обмануть.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВалентин ЩербаковПереговоры в Женеве лишний раз подтвердят насколько по-разному видят мир слабоумный Байден и отважный Путин.Сергей Сарматоввообще не понимаю, для чего нам эти переговоры...просто игнорировать все америкосовские предложения...Vladimir Aprosinмне положено 66 кв.метровКомментировать
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