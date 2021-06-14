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Переговоры о переговорах. Слабоумие и отвага

Переговоры о переговорах. Слабоумие и отвага

США никогда не ведут переговоры для того, чтобы договориться. Они садятся за стол переговоров, чтобы обмануть.

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Валентин Щербаков
Переговоры в Женеве лишний раз подтвердят насколько по-разному видят мир слабоумный Байден и отважный Путин.
Сергей Сарматов
вообще не понимаю, для чего нам эти переговоры...просто игнорировать все америкосовские предложения...
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мне положено 66 кв.метров

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