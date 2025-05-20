Телезвезда сделала операцию по совету зрителей

Звезда реалити-шоу «Тайная жизнь жен мормонов» (The Secret Lives of Mormon Wives) Джесси Нгатикаура рассказала, что решилась на операцию по удалению части щитовидной железы после советов зрителей шоу, которые заметили у нее подозрительные симптомы.
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