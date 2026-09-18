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Сокол

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Собянин сообщил о новых регистрациях на портале поставщиков из российских регионов

За первые семь месяцев 2026 года число новых участников портала поставщиков составило 16,7 тысячи. По словам Сергея Собянина, более 12,7 тысячи регистраций, или 76 процентов, пришлось на российские регионы.

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