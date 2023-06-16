Свежие комментарии

  • Alex Bambroff
    Почему они вообще туристам должны улыбаться искренне? За деньги большинство людей на планете улыбается. 😜Улыбаются только ...
  • Владимир
    Yle сообщила, а точнее сморозила очередную глупость.«Газпром» принялс...
  • Владимир 123
    Сам не гам и другому не дам«Газпром» принялс...

«Росэнергоатом» сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ и Гросси

«Росэнергоатом»: ВСУ обстреляли делегацию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси возвращалась с Запорожской АЭС и попала под обстрел со стороны украинских военных по пути в Запорожье, завязался бой, заявил Ренат Карчаа.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх