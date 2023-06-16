«Росэнергоатом» сообщил, что ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ и Гросси

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«Росэнергоатом»: ВСУ обстреляли делегацию МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси возвращалась с Запорожской АЭС и попала под обстрел со стороны украинских военных по пути в Запорожье, завязался бой, заявил Ренат Карчаа.