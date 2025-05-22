Расправившийся над израильскими дипломатами скандировал «свободу Палестине». Об этом сообщает CNN. «Видео, полученное CNN от очевидца, по-видимому, показывает, как подозреваемый в расстреле двух сотрудников посольства Израиля кричит: "Свободу, свободу Палестине!", когда его берут под стражу в столичном еврейском музее в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду вечером», — говорится в сообщении.
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