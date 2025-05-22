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Расправившийся над израильскими дипломатами скандировал «свободу Палестине»

Расправившийся над израильскими дипломатами скандировал «свободу Палестине»

Расправившийся над израильскими дипломатами скандировал «свободу Палестине». Об этом сообщает CNN. «Видео, полученное CNN от очевидца, по-видимому, показывает, как подозреваемый в расстреле двух сотрудников посольства Израиля кричит: "Свободу, свободу Палестине!", когда его берут под стражу в столичном еврейском музее в Вашингтоне, округ Колумбия, в среду вечером», — говорится в сообщении.

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