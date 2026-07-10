«Груда развалин». Немецкий автогигант закрывает заводы и распускает рабочих

Немецкий производитель «народных автомобилей» концерн Volkswagen (VW) переживает не лучшие времена. Спрос на продукцию автомобильных заводов Германии во всем мире падает, затраты на производство растут как из-за объективных экономических факторов, так и из-за непродуманной политики топ-менеджмента, а света в конце туннеля как не было, так и нет.