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«Груда развалин». Немецкий автогигант закрывает заводы и распускает рабочих

«Груда развалин». Немецкий автогигант закрывает заводы и распускает рабочих

Немецкий производитель «народных автомобилей» концерн Volkswagen (VW) переживает не лучшие времена. Спрос на продукцию автомобильных заводов Германии во всем мире падает, затраты на производство растут как из-за объективных экономических факторов, так и из-за непродуманной политики топ-менеджмента, а света в конце туннеля как не было, так и нет.

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