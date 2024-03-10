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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Татьяна Мишина о шоу-турнире: «Почетно, что Туктамышева стала второй. Как-то было ожидаемо, что Ягудин будет первым»

9 марта олимпийский чемпион выиграл соревнования шоу-программ «Русский вызов», набрав 12 баллов. Второй стала Елизавета Туктамышева (10 баллов).

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