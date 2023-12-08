Слухи ЯНАО: Артюхов требует креатива

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов требует от мэров креативного подхода к работе. А ему самому окружение намекает о необходимости апгрейда лучшего концертного зала региона: к этому обязывают грандиозные планы властей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии