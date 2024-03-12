Вымирающий вид: неопределённое будущее самолётов ДРЛОиУ Количество и качество Вряд ли кто-то может усомниться в том, что самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) играют огромную роль в ходе боевых действий.