Вымирающий вид: неопределённое будущее самолётов ДРЛОиУ Количество и качество Вряд ли кто-то может усомниться в том, что самолёты дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) играют огромную роль в ходе боевых действий.
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