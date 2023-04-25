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Тони Надаль: «Очевидно, что Рафаэль не приедет на «Ролан Гаррос» хорошо подготовленным, мы не должны себя обманывать»

«Очевидно, что Рафаэль не приедет в Париж хорошо подготовленным, нам не нужно себя обманывать. Он не проводил матчи с 10 января, уже довольно давно не участвует в турнирах, до Австралии он тоже сыграл немного.

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