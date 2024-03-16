Полянский: Наивно думать, что на место Нуланд придет «голубь мира»

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский выразил сомнение в том, что место отправляющейся в отставку заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд займет «голубь мира».
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