Полянский: Наивно думать, что на место Нуланд придет «голубь мира»

Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации в Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский выразил сомнение в том, что место отправляющейся в отставку заместителя государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктории Нуланд займет «голубь мира».