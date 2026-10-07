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Dancing With The Stars Week 4 Recap: Who Failed To Hit A High Note On Mariah Carey Night?

Dancing With The Stars Week 4 Recap: Who Failed To Hit A High Note On Mariah Carey Night?

Dancing With the Stars honored the music of Mariah Carey on Tuesday night. and the evening ended with another surprising elimination.

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