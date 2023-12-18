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Иркутск Сегодня

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Футбольный манеж построят в Приангарье к 2026 году

Российский футбольный союз, Министерство спорта Российской Федерации, Правительство Иркутской области и региональная федерация футбола подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодополняемости в развитии футбола, сообщает областное правительство.

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