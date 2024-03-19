Думаю, вряд ли кого-то из вас удивила хоть одна цифра по итогам этих президентских выборов.
Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%
Комментарии
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Александр Зиборов
Мы проводим выборы для себя, а не для Запада.
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9 час.
М
МЕДИК
из него президент, как из зайца ежик
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4 час.
Людмила Редько
Это ежу ясно - где Путин и где Даванков. Но примечателен другой момент - релаканты протестно голосовали ни за Слуцкого, ни портили бюллетени, а именно за Даванкова, видимо он им близок. И вообще эту непонятную "партию" организовал владелец "Фаберлик"
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1 час.
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