Какая пророссийская страна разочаровала. Путин получил там всего 10%

Мы проводим выборы для себя, а не для Запада.

Людмила Редько

Это ежу ясно - где Путин и где Даванков. Но примечателен другой момент - релаканты протестно голосовали ни за Слуцкого, ни портили бюллетени, а именно за Даванкова, видимо он им близок. И вообще эту непонятную "партию" организовал владелец "Фаберлик"