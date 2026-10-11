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Газета.ру

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Во Вьетнаме россиянка пострадала во время драки в отеле с другими постояльцами

Во Вьетнаме россиянка пострадала во время драки в отеле с другими постояльцами

Туристка из Барнаула заявила, что ее избили в отеле Selectum Noa Resort Cam Ranh рядом с Нячангом. Ее видео, записанное у стойки регистрации, опубликовал Telegram-канал «112».

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