Сотрудники ТЦК избили актрису Репину из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – аналог военкомата на Украине) во время принудительной мобилизации мужа актрисы из сериала «Слуга народа» Алены Репиной избили ее, сообщил в мессенджере МАХ близкий к российской группировке войск «Север» канал «Северный ветер».