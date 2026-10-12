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Аргументы и Факты

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Сотрудники ТЦК избили актрису Репину из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Сотрудники ТЦК избили актрису Репину из сериала «Слуга народа» с Зеленским

Сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования – аналог военкомата на Украине) во время принудительной мобилизации мужа актрисы из сериала «Слуга народа» Алены Репиной избили ее, сообщил в мессенджере МАХ близкий к российской группировке войск «Север» канал «Северный ветер».

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