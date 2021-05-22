Роскосмос создает тренажер космического корабля для ЦПК

Отраслевой ИТ-интегратор Роскосмоса "РК-цифра" создаст для Центра подготовки космонавтов (ЦПК) тренажер пилотируемого космического корабля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента цифрового развития госкорпорации Константина Шадрина.
Отраслевой ИТ-интегратор Роскосмоса "РК-цифра" создаст для Центра подготовки космонавтов (ЦПК) тренажер пилотируемого космического корабля, сообщает ТАСС со ссылкой на директора Департамента цифрового развития госкорпорации Константина Шадрина.
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