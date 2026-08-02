За рулем
ГлавнаяНовостиТесты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

За рулем

10 971 подписчик

Volkswagen отзывает десятки тысяч кроссоверов из–за риска ДТП

Volkswagen отзывает десятки тысяч кроссоверов из–за риска ДТП

Масштабная сервисная акция Volkswagen затронула почти 58 тысяч автомобилей на американском рынке. Речь идет о двух популярных моделях – Atlas и Atlas Cross Sport, сошедших с конвейера в период с 2024 по 2026 годы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии