Volkswagen отзывает десятки тысяч кроссоверов из–за риска ДТП

Масштабная сервисная акция Volkswagen затронула почти 58 тысяч автомобилей на американском рынке. Речь идет о двух популярных моделях – Atlas и Atlas Cross Sport, сошедших с конвейера в период с 2024 по 2026 годы.
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