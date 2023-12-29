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Кабачки с ветчиной вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Кабачки с ветчиной вкусный рецепт с фото пошагово и видео

А как вам такая идея простой и очень аппетитной закуски? Запеченные в духовке кабачки с ветчиной! Отличный вариант, если вам нужна именно закуска, а не огромный ужин из пяти блюд, но при этом чтобы все могли наесться.

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