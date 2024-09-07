Владимир Путин и Сергей Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

Церемония открытия прошла в формате видеоконференцсвязи Сообщается, что новые корпуса научно-исследовательского кластера Московского государственного технического университета (МГТУ) имени Баумана сегодня открыли Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин.
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