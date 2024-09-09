Музыкант Кортнев заявил об огромном влиянии Маслякова и КВН на культуру РФ

КВН и его бессменный ведущий в течение многих лет Александр Масляков оказали огромное влияние на российскую культуру и до сих пор продолжают формировать ее, считает лидер группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев.
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