Красивые открытки на Ляйлят аль-Кадр 2024: душевные поздравления для близких и друзей в великую Ночь Предопределения 6 апреля Алиса БронскаяВ России Ночь Кадр 2024 приходится на период с 5 на 6 апреля, на 27-й день месяца Рамадана.