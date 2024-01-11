Городские вокзалы Москвы: выставка на Никитском бульваре

​Выставка, посвященная единым транспортным узлам, объединяющим метро, автомобильные и железные дороги, проходит под открытым небом – в сквере на Никитском бульваре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.