Городские вокзалы Москвы: выставка на Никитском бульваре

Выставка, посвященная единым транспортным узлам, объединяющим метро, автомобильные и железные дороги, проходит под открытым небом – в сквере на Никитском бульваре, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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