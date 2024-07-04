«Вопросы глобального мироустройства»: в Астане стартовал основной день саммита ШОС

В Астане проходит заседание совета глав государств-участников Шанхайской организации сотрудничества. И лидеры стран уже подписали первый документ — это соглашение о принятии в организацию нового участника.
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