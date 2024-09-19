Врач Калинина: ПГТ проверяет эмбрионы на наличие генетических заболеваний

Существует ряд генетических заболеваний, которые могут передаваться от родителей к детям. Хотя полностью исключить риск невозможно, есть шаги, которые можно предпринять, чтобы повысить вероятность рождения ребенка без генетических отклонений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии