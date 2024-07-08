В Пучеже сотрудники полиции и Общественный совет при ведомстве поздравляют с Днем семьи, любви и верности

Сегодня в России традиционно отмечается - День семьи, любви и верности и ассоциируется праздник с легендой о Петре и Февронии, история жизни которых символизирует идеалы семейной любви, преданности и верности Этот день призывает нас задуматься о незыблемых нравственных ценностях семьи, важности поддержки родных и близких людей, о любви и преданности, которые являются краеугольными камнями крепкого и счастливого общества.