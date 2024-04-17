Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» и приблизился к рекорду Гретцки

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 853-ю шайбу в регулярных розыгрышах НХЛ и таким образом сократил отставание от лидера снайперской гонки всех времен Уэйна Гретцки до 41 гола.
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