Овечкин забросил шайбу в ворота «Филадельфии» и приблизился к рекорду Гретцки

Форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 853-ю шайбу в регулярных розыгрышах НХЛ и таким образом сократил отставание от лидера снайперской гонки всех времен Уэйна Гретцки до 41 гола.