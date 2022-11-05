15 любопытных фото, которые оценят охотники за интересностями

Вы когда-нибудь видели палитру Винсента Ван Гога или марсоход? А знаете ли вы, как обозначена граница между США и Канадой? Если нет, вам на помощь придут пользователи сети, которые показывают эти и другие любопытные фотофакты на своих страничках.