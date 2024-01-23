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«Наши народы должны объединиться»: президент Польши намекнул на «реставрацию» Речи Посполитой, выступая на мероприятии в Литве

«Наши народы должны объединиться»: президент Польши намекнул на «реставрацию» Речи Посполитой, выступая на мероприятии в Литве

В последнее время Польша демонстрирует все более четко выраженные империалистические устремления, мечтая о возрождении Речи Посполитой – в современном виде, модифицированном с реалиями нашего времени, разумеется.

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