«Наши народы должны объединиться»: президент Польши намекнул на «реставрацию» Речи Посполитой, выступая на мероприятии в Литве

В последнее время Польша демонстрирует все более четко выраженные империалистические устремления, мечтая о возрождении Речи Посполитой – в современном виде, модифицированном с реалиями нашего времени, разумеется.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии