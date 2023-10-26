В доме на Новокуркинском шоссе отремонтировали лифт

Сотрудники специализированной организации провели работы по ремонту лифта на Новокуркинском шоссе. Об этом сегодня нашему корреспонденту сообщили работники управляющей компании закрытого акционерного общества «Эстейт Сервис дирекция Куркино Северо-Западного административного округа».
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