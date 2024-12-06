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Закон и Порядок

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Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

Советский писатель Игорь Дедков был распределён после журфака МГУ в провинциальную Кострому. Красивый губернский город со славной историей, основанный ещё Юрием Долгоруким, расположен всего лишь в 300 километрах от Москвы.

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Комментарии
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Александр Рожков
Все это верно. Систему надо было менять. Но не менять на капитализм, а на социализм, которого после Сталина уже не было. Шли по инерции, растрачивая с каждым годом инерцию. И все курвилось, в том числе и народ. У народа же не было ни какого влияния на происходящее.
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18 час.
пв
петров виктор
Прочитал эти советские бытовые зарисовки и, как будто, вернулся в своё советское прошлое...  Работая в институте, несвязанном с с/х, в подшефном совхозе я получил смежную профессию комбайнёра...  Правда, за годы работы в институте, как комбайнёр, я востребован не был...  Очевидно, урожаи зерновых, в ту пору, были скудные и с их уборкой справлялись совхозные профессионалы...  Но зато, тогда, я, ежегодно, участвовал в битве за картофель...   Осенью институтские отделы сбивались в группы, формировали из мужчин бригады грузчиков, составляли списки работников отделов, которые желали купить картошку, собирали деньги и на институтском автотранспорте мы выезжали в соседнюю область, где было много деревень, и там, можно было купить излишки картофеля у местных жителей...  Но купить  картофель было не так трудно, как вывезти эту картошку за пределы той области, так как на большинстве дорог стояли милицейские посты, которые задерживали гружёные машины с номерами соседних областей...   На какие только хитрости мы, тогда, не шли!...  В общем:  битва за картошку была знатная и запомнилась на всю жизнь...   И несколько слов о картошке и Кубе...  В конце 70-х, в Подмосковье у меня был знакомый, который работал в местном совхозе...  Так вот, он рассказывал, что, ежегодно, осенью, после уборки урожая, их совхоз отгружал несколько пятитонных контейнеров с картошкой на Кубу...  Отгрузку проводили под присмотром военпредов...  Картофель отгружался калиброванный, без изъянов, укладывали его в ящики, а каждая картофелина была завёрнута в бумагу...  После загрузки контейнеров, в качестве бонуса, каждый участвующий в отгрузке мог купить мешок отбракованной картошки по сниженным ценам...  Вот такие мои советские бытовые зарисовки!...
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14 час.

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