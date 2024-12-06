Почему в Костроме ели картошку, а на Кубу отправляли продукты высшего качества?

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петров виктор

Прочитал эти советские бытовые зарисовки и, как будто, вернулся в своё советское прошлое... Работая в институте, несвязанном с с/х, в подшефном совхозе я получил смежную профессию комбайнёра... Правда, за годы работы в институте, как комбайнёр, я востребован не был... Очевидно, урожаи зерновых, в ту пору, были скудные и с их уборкой справлялись совхозные профессионалы... Но зато, тогда, я, ежегодно, участвовал в битве за картофель... Осенью институтские отделы сбивались в группы, формировали из мужчин бригады грузчиков, составляли списки работников отделов, которые желали купить картошку, собирали деньги и на институтском автотранспорте мы выезжали в соседнюю область, где было много деревень, и там, можно было купить излишки картофеля у местных жителей... Но купить картофель было не так трудно, как вывезти эту картошку за пределы той области, так как на большинстве дорог стояли милицейские посты, которые задерживали гружёные машины с номерами соседних областей... На какие только хитрости мы, тогда, не шли!... В общем: битва за картошку была знатная и запомнилась на всю жизнь... И несколько слов о картошке и Кубе... В конце 70-х, в Подмосковье у меня был знакомый, который работал в местном совхозе... Так вот, он рассказывал, что, ежегодно, осенью, после уборки урожая, их совхоз отгружал несколько пятитонных контейнеров с картошкой на Кубу... Отгрузку проводили под присмотром военпредов... Картофель отгружался калиброванный, без изъянов, укладывали его в ящики, а каждая картофелина была завёрнута в бумагу... После загрузки контейнеров, в качестве бонуса, каждый участвующий в отгрузке мог купить мешок отбракованной картошки по сниженным ценам... Вот такие мои советские бытовые зарисовки!...