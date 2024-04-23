Благосостояние народа имеет очень важное значение в китайской модернизации -- Си Цзиньпин

Чунцин, 23 апреля /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин во время инспекционной поездки в город Чунцин /Юго-Западный Китай/ отметил, что благосостояние народа имеет очень важное значение в китайской модернизации.