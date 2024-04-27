Apple возобновила переговоры с OpenAI об использовании ИИ технологий в iOS 18

Компания Apple возобновила переговоры с компанией OpenAI о потенциальной интеграции их технологий для внедрения новых возможностей в iPhone, включая функцию чат-бота на базе искусственного интеллекта в предстоящем обновлении iOS 18.
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