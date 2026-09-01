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Царьград

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Donaustahl заявила: Германия и Россия находятся в состоянии войны

Donaustahl заявила: Германия и Россия находятся в состоянии войны

Основатель Donaustahl Штефан Туман заявил, что Германия и Россия уже фактически воюют. Он назвал диверсии актом войны, а непринадлежность России к этим действиям отвергнута Москвой.

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