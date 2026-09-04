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Новый термос Xiaomi получил защиту от случайного открытия и сохраняет температуру напитков часами

Новый термос Xiaomi получил защиту от случайного открытия и сохраняет температуру напитков часами

Xiaomi выпустила термос за $11 — внутри сталь 316L Xiaomi запустила на платформе Youpin сбор средств на новый термос Mijia Flip-Top Thermos Cup 2 объёмом 500 мл.

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