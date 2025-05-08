"Солнечный Алтай". Турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна прошел в Барнауле

В соревнованиях приняли участие 37 спортсменов из семи регионов страны Соревнования "Солнечный Алтай" / Фото: предоставлено организаторами В Барнауле с 2 по 5 мая прошел турнир по плаванию среди людей с синдромом Дауна "Солнечный Алтай".