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«Реал» забивает в 11 матчах ЛЧ подряд – это их самая длинная серия с 2024-го

«Реал» забивает в каждом из 11 последних матчей в Лиге чемпионов. Сегодня мадридцы под руководством Жозе Моуринью обыграли « Интер » в 1-м туре общего этапа (2:1).

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