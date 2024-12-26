Жить в обнимку с Украиной Европа будет плохо, но недолго

Евросоюз сможет в одиночку тянуть боевые действия с Россией не более полутора лет Дмитрий Родионов На фото: солдаты стоят перед американскими четырехколесными легкими тактическими автомобилями Oshkosh, припаркованными в казармах Э.
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