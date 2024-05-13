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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никола Йокич: «Я выручаю Гордона. Поэтому он может говорить, что играет на команду»

Форвард «Денвера» во время пресс-конференции отвечал на вопрос, где научился играть на команду. В этот момент в зале появился звездный центровой.

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