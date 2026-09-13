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Воронежские новости

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Воронежские волонтёры приютили сокола-чеглока с переломом крыла

Воронежские волонтёры приютили сокола-чеглока с переломом крыла

Перелом крыла чеглока осложнился костной мозолью, из-за чего крыло теперь не складывается полностью. Птица не сможет вернуться в дикую природу и останется жить с людьми.

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