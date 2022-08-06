Иностранные компании неохотно покидают российский рынок

pxhere.com Многие иностранные компании не хотят уходить с российского рынка. Даже некоторые из тех, кто закрыл свои предприятия, сделали это под давлением так называемого коллективного Запада — стран, где расположены основные офисы закрывшихся фирм.
pxhere.com Многие иностранные компании не хотят уходить с российского рынка. Даже некоторые из тех, кто закрыл свои предприятия, сделали это под давлением так называемого коллективного Запада — стран, где расположены основные офисы закрывшихся фирм.
Свежие комментарии