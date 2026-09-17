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Царьград

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В Люберцах снесли 111 незаконных ларьков с начала года

В Люберцах снесли 111 незаконных ларьков с начала года

В подмосковных Люберцах продолжается ликвидация точек несанкционированной уличной торговли. С января на территории округа убрали 111 таких объектов, очередной из них демонтировали на улице Ленина в Октябрьском.

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