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Зрители в Бостоне скандировали оскорбительные кричалки в адрес Грина и Томпсона

Зрители в Бостоне скандировали оскорбительные кричалки в адрес Грина и Томпсона

Болельщики «Селтикс» во время четвертого матча финальной серии против «Уорриорз» (97:107, 2-2) в Бостоне снова выразили негативное отношение к форварду калифорнийцев Дрэймонду Грину.

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