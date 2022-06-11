Зрители в Бостоне скандировали оскорбительные кричалки в адрес Грина и Томпсона

Болельщики «Селтикс» во время четвертого матча финальной серии против «Уорриорз» (97:107, 2-2) в Бостоне снова выразили негативное отношение к форварду калифорнийцев Дрэймонду Грину.
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