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Татар-информ

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Шигабуддинов: голосовал с желанием, чтобы дети жили в благополучной стране

Шигабуддинов: голосовал с желанием, чтобы дети жили в благополучной стране

Фото: пресс-служба Госсовета РТ Депутат Государственного Совета, руководитель регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Руслан Шигабуддинов с семьей проголосовал на избирательном участке №42 по улице Карла Маркса в Казани, сообщили в пресс-службе Госсовета РТ.

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