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Тем, кто бережет наше общее богатство: красивые поздравления с Днем работников леса

Тем, кто бережет наше общее богатство: красивые поздравления с Днем работников леса

День работников леса отмечают в третье воскресенье сентября. В 2026 году праздник выпал на 20 сентября.

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